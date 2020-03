Innerhalb von 24 Stunden: 30 Prozent mehr Corona-Tote in Spanien In Spanien fordert das Coronavirus immer mehr Opfer. Allein in der Region Madrid sind mehr als 1000 Menschen bereits gestorben, die Intensivstationen sind am...

Epidemie: Spanien: Protest gegen König überschattet Coronavirus-Krise Das Coronavirus fordert in Spanien immer mehr Tote. Die Regierung kontrolliert die Ausgangssperre – auch Soldaten sind im Einsatz.

"Ganz Spanien in Quarantäne": Ausgangssperre in Kraft Das Coronavirus breitet sich in Spanien stark aus. Nun greift die Regierung zu drastischen Mitteln und verhängt eine Ausgangssperre. Madrids Plaza Mayor, die...

Ganz Spanien unter Quarantäne Nach Italien verhängt auch Spanien wegen der Coronavirus-Epidemie eine landesweite Ausgangssperre. Frankreich startet derweil "Phase 3" im Kampf gegen den...

