23.03.2020



In Spanien steigt die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus weiter rasant an: In den vergangenen 24 Stunden seien 462 weitere Menschen gestorben, hieß es. Rund 33.000 Infizierte wurden bestätigt.