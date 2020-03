Die Krise durch die Corona-Pandemie ist enorm. Die Welle der Hilfsbereitschaft in Deutschland ist es auch. FOCUS Online hat vor zwei Wochen die Aktion...

Angesichts der vielen Corona-Infektionen in Deutschland ist die Zahl der Todesfälle erstaunlich gering. Liegt es am Alter der Betroffenen, am Testen oder hatten...