26.03.2020 ( vor 1 Woche )



Spanien ist besonders betroffen von der Corona-Krise. Es fehlt an vielem. Aber in der Bevölkerung gibt es Solidarität wie nie zuvor. Spanien ist besonders betroffen von der Corona-Krise. Es fehlt an vielem. Aber in der Bevölkerung gibt es Solidarität wie nie zuvor. 👓 Vollständige Meldung