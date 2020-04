Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 4 Tagen



Prinz Harry & Meghan sollen für Personenschutz selbst zahlen 01:07 Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan sollen laut mehreren Medienberichten nicht mehr in Kanada, sondern in Los Angeles wohnen. Jetzt hat US-Präsident Donald Trump davon Wind bekommen und die beiden aufgefordert, für den Personenschutz selbst aufzukommen. Mehr Details hier!