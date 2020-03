27.03.2020 ( vor 15 Stunden )



Im Vatikan hat die Corona-Krise zu einem einzigartigen Moment geführt: Papst Franziskus spendete den Segen "Urbi et Orbi" vor dem verwaisten Im Vatikan hat die Corona-Krise zu einem einzigartigen Moment geführt: Papst Franziskus spendete den Segen "Urbi et Orbi" vor dem verwaisten Petersplatz . Allein heute starben in Italien fast 1000 Menschen an dem Virus. Von Jörg Seisselberg. 👓 Vollständige Meldung