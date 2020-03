29.03.2020 ( vor 21 Stunden )



Kassiererinnen, Pflegekräfte, Krankenhauspersonal: Viele, auf die es in der Corona-Krise ankommt, müssen Sozialleistungen in Anspruch nehmen, weil ihr Gehalt zum Leben nicht reicht. Kassiererinnen, Pflegekräfte, Krankenhauspersonal: Viele, auf die es in der Corona-Krise ankommt, müssen Sozialleistungen in Anspruch nehmen, weil ihr Gehalt zum Leben nicht reicht. 👓 Vollständige Meldung