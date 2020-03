Drei Wochen gilt in Indien eine Ausgangssperre wegen des Coronavirus. Mit Schlagstöcken und körperlichen Übungen bestraft die Polizei Menschen, die trotzdem...

Ausgangssperren sind in vielen Ländern Teil der Strategie gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Inzwischen inzwischen sind weltweit mehr als drei Milliarden...

Das Coronavirus breitet sich weiter aus: In Indien wurde nun eine vollständige Ausgangssperre für alle 1, 3 Milliarden Bürger des Landes verhängt. Alle...