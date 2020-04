01.04.2020 ( vor 5 Stunden )



Der Staat beschneidet wegen Corona Freiheiten in nie dagewesener Weise und fast alle Bürger stimmen dem zu. Warum das so ist, erklärt Meinungsforscher Nico Siegel. Der Staat beschneidet wegen Corona Freiheiten in nie dagewesener Weise und fast alle Bürger stimmen dem zu. Warum das so ist, erklärt Meinungsforscher Nico Siegel. 👓 Vollständige Meldung