Stefan Raab: Er arbeitet an einem Ersatz für den ESC 01:44 Nachdem der „Eurovision Song Contest“ aufgrund des Coronavirus abgesagt wurde, arbeitet Stefan Raab gemeinsam mit ProSieben an einem ESC-Ersatz. Doch auch die „European Broadcasting Union“ will am selben Tag eine alternative Show ausstrahlen. Erfahrt hier die Details.