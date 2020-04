Klaus Vogel RT @zeitonline: Niemand da: Die Orchideen trösten einander in den Kübeln, Zimmerservice heißt Notstand, und wo ist Frau Gräfin? Unser Repor… vor 1 Minute dule RT @zeitonline: Niemand da: Die Orchideen trösten einander in den Kübeln, Zimmerservice heißt Notstand, und wo ist Frau Gräfin? Unser Repor… vor 8 Minuten Christian Blab RT @SophiePassmann: „Ich habe einen Schreibtisch, an dem eigentlich magenkranke Patriarchen sitzen müssten, die unentwegt den Prokuristen a… vor 21 Minuten Querdenkersachse RT @SophiePassmann: „Ich habe einen Schreibtisch, an dem eigentlich magenkranke Patriarchen sitzen müssten, die unentwegt den Prokuristen a… vor 1 Stunde Simona Manzini RT @zeitonline: Niemand da: Die Orchideen trösten einander in den Kübeln, Zimmerservice heißt Notstand, und wo ist Frau Gräfin? Unser Repor… vor 1 Stunde K Backhaus "Womöglich lesen wir ja in einem Jahr weitschweifige Epen von 52-jährigen Versicherungskaufmännern, die ihre Videok… https://t.co/u2ZsLvWIqg vor 1 Stunde