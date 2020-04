Zwei Fahrzeuge in Berlin ausgebrannt Ein Wohnmobil und ein Auto sind bei Bränden in den Berliner Ortsteilen Schöneberg und Tempelhof zerstört worden. In beiden Fällen brannten die Fahrzeuge...

t-online.de vor 11 Stunden - Deutschland





Sieben Verletzte bei Lyon: Messerangreifer tötet zwei Menschen In Romans-sur-Isère südlich von Lyon sticht ein 33-Jähriger in einem Geschäft und auf einer Straße plötzlich mit einem Messer auf mehrere Menschen ein. Er...

n-tv.de vor 2 Tagen - Welt