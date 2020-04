07.04.2020 ( vor 4 Stunden )



Mitten in der Corona-Krise schließt die Lufthansa den Flugbetrieb ihrer Kölner Tochter Germanwings. Zudem sollen etliche Flugzeuge auch anderer Teilgesellschaften stillgelegt werden, wie das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mitteilte. 👓 Vollständige Meldung