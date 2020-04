Artur Wilhelm Regeln zur Corona-Krise: Was für ein Irrsinn https://t.co/T56NWrFNaK vor 3 Stunden Björn Schön das sich über die Kleinstaaterei aufgeregt wird, unsere Form des Föderalismus aber an anderen Tagen feiern.… https://t.co/uCFvEIWtQk vor 3 Stunden rivva Kommentar: Regeln zur Corona-Krise - was ein für Irrsinn – https://t.co/mSatCxeFVq https://t.co/rcUAmtwQhi vor 4 Stunden Markus RT @Virgen48: «Regeln zur Corona-Krise - Was für ein Irrsinn» https://t.co/erILbt5ABK vor 4 Stunden Roman XXXXII Föderalismus ist gut, aber DAS ist eine Lachnummer. Regeln zur Corona-Krise: Was für ein Irrsinn https://t.co/rZQ57G95rh vor 4 Stunden Adolfo RT @Balelt41: Regeln zur Corona-Krise: Was für ein Irrsinn https://t.co/7wAKWItS0e vor 4 Stunden