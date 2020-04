09.04.2020 ( vor 3 Stunden )



Der 54-Jährige löst Interimscoach Alexander Nouri ab, am Ostermontag soll er erstmals das Training leiten. Er ist bereits der vierte Der 54-Jährige löst Interimscoach Alexander Nouri ab, am Ostermontag soll er erstmals das Training leiten. Er ist bereits der vierte Hertha -Trainer in dieser Saison. 👓 Vollständige Meldung