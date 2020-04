11.04.2020 ( vor 3 Stunden )



Die neoliberale Doktrin sieht er in der aktuellen Lage widerlegt. Seiner Die neoliberale Doktrin sieht er in der aktuellen Lage widerlegt. Seiner Partei will Riexinger eine neue, grünere Richtung geben. Er sagt: "Der demokratische Sozialismus muss auch ein ökologischer Sozialismus sein." 👓 Vollständige Meldung