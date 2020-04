13.04.2020 ( vor 16 Stunden )

vonDaniel Dillmann schließen Donald Trump ist unzufrieden mit Anthony Fauci, seinem Berater in der Corona-Krise. Via Twitter sendet der US-Präsident bedenkliche Signale. Donald Trump* im Kampf gegen das Coronavirus* Streit im Weißen Haus zwischen Trump-Vertrauten und Experten Umstrittenes Heilmittel gegen Corona: Hydroxychloroquin Update, 13.04.2020, 16:20 Uhr: Der Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Berater in der Corona-Krise, Anthony Fauci, schien von Beginn an unausweichlich - und spitzt sich nun wohl zu. Nachdem Fauci Fehler der US- Regierung in der Anfangsphase der Bekämpfung der Corona-Pandemie gegenüber CNN eingeräumt hatte, retweetete...