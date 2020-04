14.04.2020 ( vor 5 Stunden )



So teuer war die Feinunze Gold in Euro gerechnet noch nie. Auch in Dollar haben die Notierungen ein Mehrjahreshoch erklommen. Trotz gut erholter Aktienmärkte steigt die Skepsis bei vielen Anlegern.