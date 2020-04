14.04.2020 ( vor 14 Stunden )



Paris (Reuters) - Die französische Wirtschaft schrumpft nach Prognose von Finanzminister Bruno Le Maire wegen der Corona-Krise stärker als bislang angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr um acht Paris (Reuters) - Die französische Wirtschaft schrumpft nach Prognose von Finanzminister Bruno Le Maire wegen der Corona-Krise stärker als bislang angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr um acht Prozent fallen, sagte der Politiker am Dienstag dem Sender BFM TV. Bislang war von einem Minus um sechs Prozent ausgegangen... 👓 Vollständige Meldung