Stefan Sasse 🇪🇺 RT @SZ: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat es mit den Lockerungen in der Corona-Krise nicht sonderlich eilig. Schließlich will sie selbst di… vor 7 Minuten Schiedi RT @tagesthemen: Hier noch die Beschlüsse von Bund und Ländern komplett zum nachlesen. #Corona #Merkel #Söder #Tschentscher https://t.co/… vor 18 Minuten Malefizschenk RT @SZ: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat es mit den Lockerungen in der Corona-Krise nicht sonderlich eilig. Schließlich will sie selbst di… vor 30 Minuten Oliver Das Gupta RT @SZ: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat es mit den Lockerungen in der Corona-Krise nicht sonderlich eilig. Schließlich will sie selbst di… vor 34 Minuten doc. who RT @SZ: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat es mit den Lockerungen in der Corona-Krise nicht sonderlich eilig. Schließlich will sie selbst di… vor 47 Minuten Shizo Muffin RT @NDRinfo: Bund und Länder haben die Corona-Beschränkungen leicht gelockert. Die Beschlüsse sollen alle zwei Wochen kritisch überprüft we… vor 1 Stunde