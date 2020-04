Die Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen, aber kleine Geschäfte können öffnen. Die Entscheidungen von Bund und Ländern stoßen in der Wirtschaft auf...

Im ersten Quartal könnte Chinas Wirtschaft um knapp acht Prozent schrumpfen. Die Chinesen seien langsamer an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt als erwartet.

Corona, Leopoldina und die Wirtschaft An diesem Mittwoch will die Bundesregierung zusammen mit den Länderchefs die Weichen für eine langsame Rückkehr zur Normalität stellen. Die Berater an ihrer...

