Ralph Sorge https://t.co/DmJrPAfmZJ Greif Dich mal an deine Eigene Nase! Was hast Du gesagt ,am Anfang der Pandemie! Das TRIFF… https://t.co/RHFTSe1PZz vor 5 Stunden olaf26  RT @neon_magazin: Mit Rückendeckung von Präsident Donald Trump haben am Samstag hunderte Menschen in mehreren US-Städten gegen die wegen de… vor 6 Stunden stern.de Sport RT @stern_panorama: Ursprung der Corona-Pandemie: Virologe aus Wuhan: "Es ist unmöglich, dass das Virus aus unserem Labor kommt" US-Präside… vor 6 Stunden stern_sofa RT @stern_panorama: Ursprung der Corona-Pandemie: Virologe aus Wuhan: "Es ist unmöglich, dass das Virus aus unserem Labor kommt" US-Präside… vor 6 Stunden