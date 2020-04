Energiewirtschaft DE zeitung_energie "Kernenergieausstieg sorgt für mehr Importe und Erneuerbare: Die Stromversorgung in Baden-Württembe… https://t.co/67yW5b3nj0 vor 1 Woche Anderson RT zeitung_energie "Kernenergieausstieg sorgt für mehr Importe und Erneuerbare: Die Stromversorgung in Baden-Württe… https://t.co/mRpc0tX1eS vor 1 Woche EnergieStartUP RT @zeitung_energie: Kernenergieausstieg sorgt für mehr Importe und Erneuerbare: Die Stromversorgung in Baden-Württemberg verändert sich na… vor 1 Woche Energie & Management Kernenergieausstieg sorgt für mehr Importe und Erneuerbare: Die Stromversorgung in Baden-Württemberg verändert sich… https://t.co/rLF3tpyfNn vor 1 Woche