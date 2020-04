Quelle: Spot on News STUDIO - vor 11 Stunden



Neue Studie: Kann Nikotin eine Corona-Infektion verhindern? 01:02 Studien zufolge erkranken nur sehr wenige Raucher an Covid-19. Demnach liege die weltweite Quote zwischen 1,4 und 12,5 Prozent. Kann Nikotin also eine Corona-Infektion verhindern?