Am Rohstoffmarkt geht es bei den Ölpreisen den zweiten Tag nach oben. Die Lage bleibt aber weiterhin angespannt. Anleger investieren in Gold. In Euro gerechnet...

Dax Aktuell: Dax erholt sich trotz Ölpreis-Turbulenzen – Wirecard-Plus setzt Hedgefonds unter Druck Den zweiten Tag in Folge ist der Ölpreis das Thema schlechthin an den Märkten. Eine Zahl aus den USA dürfte über die weitere Entwicklung entscheiden.

Handelsblatt vor 2 Tagen - Finanzen