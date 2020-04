25.04.2020 ( vor 4 Stunden )



Die Ankündigung von Hamburgs Bürgermeister Tschentscher Anfang der Woche ist nun in eine Verordnung gegossen. Von Montag an gilt in der Hansestadt in Bussen, Bahnen, Geschäften und auf Wochenmärkten wegen der Corona-Pandemie eine Maskenpflicht 👓 Vollständige Meldung