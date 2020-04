Noch grassiert das Coronavirus in Italien besonders heftig – dennoch sind sich Politik und Wirtschaft einig: Der Sommer am Meer, er muss irgendwie möglich...

Sommerferien 2020: Sonnenbaden hinter Plexiglas? Wie Italien die Strandsaison retten will

In Italien blühen die Ideen, wie in der Corona-Krise vielleicht die Strandsaison 2020 gerettet werden könnte. In Rimini erregte eine Firma mit der Idee...