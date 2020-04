Celine Motk RT @keine_afd2021: Frau aus USA liegt im Corona-Koma und bekommt Baby +++ 19.50 Uhr: In den USA hat eine Frau ein Baby bekommen, während s… vor 2 Minuten KeineAFD2021 Frau aus USA liegt im Corona-Koma und bekommt Baby +++ 19.50 Uhr: In den USA hat eine Frau ein Baby bekommen, währ… https://t.co/5RmGjeTNqV vor 24 Minuten Tonight News Frau liegt im #Corona-Koma – und bekommt ein #Baby https://t.co/AOtLDcpzXx via @tonight_news #coronakrise #coronavirus #usa vor 51 Minuten Rolf RT @faznet: Mit schweren Symptomen einer #Corona-Infektion liegt eine Schwangere in New York im Koma. Die Ärzte entscheiden, das Kind per K… vor 8 Stunden Yolum yine Gurbet RT @faznet: Mit schweren Symptomen einer #Corona-Infektion liegt eine Schwangere in New York im Koma. Die Ärzte entscheiden, das Kind per K… vor 8 Stunden Frank Winter RT @faznet: Mit schweren Symptomen einer #Corona-Infektion liegt eine Schwangere in New York im Koma. Die Ärzte entscheiden, das Kind per K… vor 9 Stunden