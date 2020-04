Interview am Morgen: Genesener aus Gangelt: "Wir sind so was wie Coronas Ground Zero" Peter K. war auf der "Kappensitzung" in Gangelt, hat danach Straßenkarneval gefeiert. Wo er sich genau mit Corona infiziert hat, weiß er nicht. Karneval feiern...

sueddeutsche.de vor 1 Tag - Politik