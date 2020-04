28.04.2020 ( vor 5 Stunden )



Laut dem Robert-Koch-Institut liegt die so genannte Reproduktionsrate jetzt bei 1,0 - in den vergangenen Tagen betrug der Wert 0,9. Die Zahl der Menschen, die sich hierzulande mit dem Coronavirus infizieren, steigt wieder etwas schneller. 👓 Vollständige Meldung