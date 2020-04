Quelle: DPA - vor 2 Stunden



Kultusminister: Jeder Schüler soll vor Ferien mal in Schule 00:53 Berlin, 28.04.20: Trotz Corona-Krise sollen alle Schüler vor den Sommerferien die Schule besuchen können. Das schlagen die Kultusminister der Länder den Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel in ihrem am Dienstag beschlossenen Konzept vor. «Jede Schülerin und jeder Schüler soll bis zu...