Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 1 Woche



„The Masked Singer“-Finale: Diese Stars wurden enthüllt 01:22 Während ganz Deutschland über die möglichen Stars hinter den Kostümen spekulierte, wurden die Promis beim Finale von „The Masked Singer“ endlich enthüllt. Faultier, Hase und Co. zeigten so endlich ihr wahres Gesicht. Überraschung für die Fans: Stefan Raab steckte unter keinem der Kostüme....