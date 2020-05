Anna Schmidt BILD: Mega-Minus in allen Bereichen! - Altmaier legt Schock-Zahlen vor. https://t.co/HQb4wrU3aa Billionen seit 2015… https://t.co/19vUcH0G4g vor 1 Tag Selbstvertretung wohnungsloser Menschen RT @Muesli74931163: Folgen der Corona-Krise: Zustände wie im Gefängnis https://t.co/YiHK13gZqR Wegen Corona spitzt sich die Lage in Unterkü… vor 3 Tagen Muesli Folgen der Corona-Krise: Zustände wie im Gefängnis https://t.co/YiHK13gZqR Wegen Corona spitzt sich die Lage in Unt… https://t.co/JnSy3rp0du vor 3 Tagen Regine Rosner RT @katholisch_de: Wegen der Corona-Pandemie will das BAMF derzeit seine Fristen aussetzen, um Flüchtlinge später doch noch rückführen zu k… vor 1 Woche Beate Kurth RT @katholisch_de: Wegen der Corona-Pandemie will das BAMF derzeit seine Fristen aussetzen, um Flüchtlinge später doch noch rückführen zu k… vor 1 Woche