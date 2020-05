01.05.2020 ( vor 2 Stunden )



In Berlin-Kreuzberg haben in der Nacht erneut In Berlin-Kreuzberg haben in der Nacht erneut Autos gebrannt. Passanten bemerkten die zwei brennenden Fahrzeuge in der Ritterstraße, wie ein Polizeisprecher am... 👓 Vollständige Meldung