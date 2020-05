02.05.2020 ( vor 2 Stunden )



Was tun, wenn das grüne Herzensthema Klimaschutz bei all der Virus-Bekämpfung unterzugehen droht? Auf ihrem virtuellen Was tun, wenn das grüne Herzensthema Klimaschutz bei all der Virus-Bekämpfung unterzugehen droht? Auf ihrem virtuellen Parteitag sortiert sich die Partei neu und rückt Themen wie soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt. 👓 Vollständige Meldung