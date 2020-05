04.05.2020 ( vor 4 Stunden )



Friseure und Museen haben geöffnet, Gottesdienste finden statt - an diesem Montag treten einige Lockerung der bisher geltenden Corona-Beschränkungen in Kraft. Die wichtigsten Fragen und Antworten.