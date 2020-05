04.05.2020 ( vor 4 Tagen )



Drei Millionen Corona-Antikörpertests - diese Menge will ein Schweizer Pharmaunternehmen an Deutschland liefern. Das vereinbarte Gesundheitsminister Spahn mit dem Konzern. Die Tests könnten den Weg für Drei Millionen Corona-Antikörpertests - diese Menge will ein Schweizer Pharmaunternehmen an Deutschland liefern. Das vereinbarte Gesundheitsminister Spahn mit dem Konzern. Die Tests könnten den Weg für Lockerungen ebnen. 👓 Vollständige Meldung