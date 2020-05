Quelle: DPA - vor 7 Stunden



Geberkonferenz soll Milliarden für Corona-Impfstoff bringen 01:04 Berlin, 04.05.20: Im Kampf gegen das Coronavirus will eine weltweite Allianz in einer Online-Geberkonferenz an diesem Montag mindestens 7,5 Milliarden Euro sammeln. Das Geld soll als Anschubfinanzierung für Impfstoffe, Arzneien und Tests dienen. Ziel ist, die Gegenmittel schnellstmöglich auf den...