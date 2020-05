Liveblog: ++Mehr als 250.000 Corona-Tote weltweit++

05.05.2020 ( vor 7 Stunden )



Die Zahl der Menschen, die weltweit am Die Zahl der Menschen, die weltweit am Coronavirus gestorben sind, ist auf über 250.000 gestiegen. In Israel werden viele Beschränkungen deutlich gelockert. Alle Entwicklungen im Liveblog. 👓 Vollständige Meldung