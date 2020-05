05.05.2020 ( vor 4 Stunden )



In Hamburg und Schleswig-Holstein ist am Dienstag mit wechselnder Bewölkung und milden Temperaturen zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 15 Grad,... In Hamburg und Schleswig-Holstein ist am Dienstag mit wechselnder Bewölkung und milden Temperaturen zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 15 Grad,... 👓 Vollständige Meldung