Tagesspiegel Die wichtigsten Fragen zum Neustart - So geht es jetzt ab 16. Mai in der Fußball-Bundesliga weiter. Die #Bundesliga… https://t.co/sVdixAHnI8 vor 2 Stunden Tagesspiegel RT @TspSport: Die #Bundesliga-Saison wird am 16. Mai mit dem 26. Spieltag fortgesetzt. Doch was passiert beispielsweise bei einer Häufung v… vor 2 Stunden Tagesspiegel Sport Die #Bundesliga-Saison wird am 16. Mai mit dem 26. Spieltag fortgesetzt. Doch was passiert beispielsweise bei einer… https://t.co/DbbuOIO54m vor 2 Stunden Kristina_effzeh RT @fckoeln: Nach der Freigabe durch die Politik startet die #Bundesliga Mitte Mai wieder in die Saison. Für den #effzeh geht es am Sonntag… vor 2 Stunden Stefan Gamlich RT @90minutenat: ++ LIVETICKER ++ Wie geht es mit der Liga weiter? Gibt es eine 14er Liga ab der kommenden Saison? https://t.co/5vAJJ23thz vor 3 Stunden