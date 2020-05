08.05.2020 ( vor 9 Stunden )



Am 75. Jahrestag des Kriegsendes hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) einen Kranz am Mahnmal "Die Mutter" in Raben Steinfeld am Schweriner See... Am 75. Jahrestag des Kriegsendes hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) einen Kranz am Mahnmal "Die Mutter" in Raben Steinfeld am Schweriner See... 👓 Vollständige Meldung