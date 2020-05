10.05.2020 ( vor 2 Stunden )



Der gesamte Tross fliegt am Montag nach Franken. Dort begibt sich der HSV für das Spiel gegen Fürth eine Woche lang in Isolation. Der gesamte Tross fliegt am Montag nach Franken. Dort begibt sich der HSV für das Spiel gegen Fürth eine Woche lang in Isolation. 👓 Vollständige Meldung