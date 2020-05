12.05.2020 ( vor 9 Stunden )

vonTanja Banner schließen Steffen Herrmann schließen Elon Musk fordert in der Corona-Krise die Behörden in Kalifornien heraus. Zudem scheint dem Tesla-Chef das Geld auszugehen. Elon Musk hat die Corona*-Beschränkungen als „faschistisch“ bezeichnet Der Gründer von Tesla und SpaceX sorgt regelmäßig für Aufsehen, unter anderem mit seinem „Starlink“- Projekt * Elon Musk hat sich oft zur Corona*-Krise und Donald Trump * geäußert. Nun will er Tesla aus Kalifornien abziehen Update vom 12.05.2020, 10.20 Uhr: Elon Musk gibt in der Corona-Krise den Desperado. Der Tesla-Chef lässt die Produktion im Stammwerk in Kalifornien...