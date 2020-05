Regierungsbefragung im Livestream: Kanzlerin Merkel stellt sich dem Bundestag 30 Fragen in 60 Minuten: In der Regierungsbefragung erklärt Kanzlerin Angela Merkel ihre Corona-Politik. Was werden die Abgeordneten wissen wollen? ...

t-online.de vor 1 Stunde - Deutschland