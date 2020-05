Die laut Angaben der Senatsverwaltung erste Quarantäne-Station für Obdachlose in Deutschland wird am Mittwoch in Berlin-Mitte eröffnet (13.45 Uhr). In 16...

Obdachlosigkeit: Breitenbach stellt Quarantäne-Station für Obdachlose vor Die laut Angaben der Senatsverwaltung erste Quarantäne-Station für Obdachlose in Deutschland wird am Mittwoch in Berlin-Mitte eröffnet (13.45 Uhr). In 16...

Berliner Morgenpost vor 19 Stunden - Top