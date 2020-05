18.05.2020 ( vor 4 Stunden )



Das Bundesverfassungsgericht hat Eilanträge gegen das Gesetz zur Masern-Impfpflicht für Kinder in Kitas und Schulen abgewiesen. Es gehe auch darum, eine Weiterverbreitung in der Bevölkerung zu verhindern, so die Richter. Von Klaus Hempel. 👓 Vollständige Meldung