Wer schon einmal in den USA im Supermarkt war, dem fällt auf, dass Eier im Kühlschrank gelagert werden. Hierzulande ist das nicht der Fall. Was steckt...

Maas: Grenzöffnung zu Luxemburg ist "wichtiges Zeichen" Bundesaußenminister Heiko Maas hat die Öffnung der Grenze zu Luxemburg als "wichtiges Zeichen" für eine schrittweise Normalisierung des Reiseverkehrs in...

t-online.de vor 4 Tagen - Politik