Mit sinkenden Infektionszahlen rückt die Wiederbelebung der deutschen Wirtschaft weiter in den Fokus. Der bayerische Ministerpräsident Söder will den...

Die Urlaubsinsel Sardinien wirbt um Besucher. Einreisen darf aber nur, wer nachweislich nicht mit dem Coronavirus infiziert ist. An den Stränden gelten strenge...

In Brasilien hat es innerhalb von 24 Stunden mehr als eintausend Todesopfer gegeben. Experten glauben aber nicht, dass der Höhepunkt des Virus damit schon...

Forscher haben herausgefunden, dass an Covid-19-Erkrankte nicht nur Probleme mit der Lunge bekommen. Auch andere Organe sind betroffen. Alle Infos im Newsblog....

In der Corona-Krise sind Schüler auf die Verwendung von Laptops angewiesen. Der staatliche Zuschuss, der Bedürftigen unter die Arme greifen soll, kommt jedoch...

"Es hieß doch, Kinder seien nicht betroffen" In New York werden immer mehr Kinder mit mysteriösen Entzündungen in Krankenhäuser eingeliefert. Experten gehen von einem Zusammenhang mit dem Coronavirus aus...

