Frances Ho RT @SZ: China will auf dem Volkskongress über ein neues Sicherheitsgesetz für Hongkong abstimmen. Kritiker befürchten darin einen Angriff a… vor 40 Minuten StandwithHongKong RT @SZ: China will auf dem Volkskongress über ein neues Sicherheitsgesetz für Hongkong abstimmen. Kritiker befürchten darin einen Angriff a… vor 41 Minuten KC RT @SZ: China will auf dem Volkskongress über ein neues Sicherheitsgesetz für Hongkong abstimmen. Kritiker befürchten darin einen Angriff a… vor 1 Stunde AprilFool RT @SZ: China will auf dem Volkskongress über ein neues Sicherheitsgesetz für Hongkong abstimmen. Kritiker befürchten darin einen Angriff a… vor 1 Stunde WhiteBear RT @SZ: China will auf dem Volkskongress über ein neues Sicherheitsgesetz für Hongkong abstimmen. Kritiker befürchten darin einen Angriff a… vor 1 Stunde hker_lalafafalafa RT @SZ: China will auf dem Volkskongress über ein neues Sicherheitsgesetz für Hongkong abstimmen. Kritiker befürchten darin einen Angriff a… vor 1 Stunde